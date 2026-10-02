Forschungsförderung

Die Uni Jena als neue Exzellenzuniversität (Archiv) (Martin Schutt / dpa / Martin Schutt)

Wie Bundesforschungsministerin Bär, CSU, mitteilte, wurden die Universitäten in Freiburg, Jena und Köln ausgewählt. Sie erhalten Fördergeld von bis zu 15 Millionen Euro jährlich. Als Hochschulverbünde wurden die "Rhein-Main-Universitäten" in Darmstadt, Mainz und Frankfurt am Main sowie das "Ruhr-Innovation-Lab" der TU Dortmund und der Universität Bochum aufgenommen. Sie bekommen bis zu 28 Millionen Euro im Jahr.

Neun Hochschulen und ein Universitätsverbund sind bereits in dem Förderprogramm. Darunter sind Aachen, Dresden, Hamburg und München. Ihre Mitgliedschaft war im Frühjahr um sieben Jahre verlängert worden.

Über die Exzellenz-Strategie stellen Bund und Länder jedes Jahr rund 687 Millionen Euro zur Verfügung. Sie soll den internationalen Ruf der Hochschulen verbessern.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.