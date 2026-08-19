Elektro-Mobilität

Ein Elektrobus in Österreich. (picture alliance / APA-Images / R4439)

Nach Angaben des Internationalen Rats für sauberen Verkehr ICCT wurde 2025 erstmals die Marke von einer halben Million Fahrzeuge überschritten. Getrieben wurde das Wachstum demnach vor allem durch die hohen Absätze in China. Dort seien im vergangenen Jahr rund 30 Prozent der verkauften schweren Lkw vollelektrisch gewesen. Als Gründe für die zunehmende Elektrifizierung wurden sinkende Kosten bei den Batterien und staatliche Fördermaßnahmen genannt.

In der Europäischen Union, Großbritannien, Indien und Brasilien wurden laut dem ICCT vor allem durch die Zunahme bei Elektro-Bussen zweistellige Wachstumsraten verzeichnet. In Deutschland verdoppelte sich der Absatz emissionsfreier Busse demzufolge von weniger als 900 im Jahr 2024 auf über 1.800 im vergangenen Jahr.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.