Iran-Krieg

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Die Hafenbehörde von Singapur meldete, zwei unter der Flagge des Landes fahrende Frachter seien bei einem Angriff in der Straße von Hormus getroffen worden. Eines davon sei gesunken. Die Crew habe gerettet werden können. Das zweite Schiff habe einen sicheren Hafen erreichen können.

Auch das iranische Staatsfernsehen berichtete vom Untergang eines Schiffes, das auf einer unerlaubten Route unterwegs gewesen sei. Als Ursache wurde hier allerdings eine Seemine genannt. Teheran hatte wiederholt davor gewarnt, die Straße von Hormus ohne iranische Genehmigung zu passieren.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.