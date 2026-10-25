Sturm "Manja"

Das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 3“ wird für die nächste Fahrt beladen. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Das Frachtschiff einer deutschen Reederei war etwa 30 Kilometer vor der Insel Schiermonnikoog zeitweise manövrierunfähig. Drei Besatzungsmitglieder wurden Medienberichten zufolge verletzt. Das Schiff war auf dem Weg nach Emden. Am Rettungseinsatz war auch ein deutscher Seenotrettungskreuzer beteiligt.

In Bremerhaven kollidierte ein Containerschiff mit einem Kreuzfahrtschiff. Laut der "Bild"-Zeitung konnte eines der Schiffe nach dem Ablegen wegen starker Windböen den Kurs nicht halten. Beide Schiffe wurden demnach beschädigt, verletzt wurde niemand.

An der deutschen Nordseeküste warnt das zuständige Bundesamt in der kommenden Nacht vor einer Sturmflut.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.