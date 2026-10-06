Die 78. Frankfurter Buchmesse wird mit einem Festakt offiziell eröffnet. (Andreas Arnold / dpa)

Bereits 120 Verlage hätten den sogenannten Frankfurter Appell unterzeichnet, sagte ein Sprecher. Die Erklärung richte sich an die EU-Kommission, das EU-Parlament und die Bundesregierung. Die Institutionen seien aufgefordert, für faire Lizenzierungsmodelle sowie für wirksame Instrumente zur Durchsetzung des Urheberrechts zu sorgen. KI-Unternehmen nutzten entsprechend geschützte Werke ohne Einwilligung und Vergütung für das Training ihrer Systeme. Rechteinhaber müssten selbst aufwendig nach Belegen suchen und ihre Ansprüche in kostspieligen Verfahren durchsetzen. Ein schnelles und entschiedenes Handeln der Politik sei erforderlich, heißt es in dem Schreiben weiter.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.