Weltgrößte Bücherschau

Die 78. Frankfurter Buchmesse findet vom 7. - 11. Oktober statt. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Bereits am Vormittag informieren Branchenvertreter in Frankfurt am Main über die wichtigsten Themen der Ausstellung und die wirtschaftliche Situation der Verlage. Ab morgen ist die Messe zunächst für Fachbesucher geöffnet, Privatleute sind ab Freitag willkommen. Auf zehn Bühnen treten bis Sonntag mehr als 1.000 Rednerinnen und Redner auf. Ehrengastland in diesem Jahr ist Tschechien. Zum Abschluss am Sonntag wird der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels dem französisch-britischen Juristen und Schriftsteller Philippe Sands verliehen.

Am Vorabend der Messe wurde bereits traditionell der beste deutschsprachige Roman geehrt. Der Deutsche Buchpreis ging in diesem Jahr an Shida Bazyar für ihren Roman "Die Lücken". Die Auszeichnung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels wird seit 2005 verliehen und gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.