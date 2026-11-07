Am Rande von Protesten

Die Nachrichtenagentur Agence France-Presse prangert ein gewaltsames Vorgehen gegen Journalisten an. (Jeremias Gonzalez / AP / dpa / Jeremias Gonzalez)

In einer Stellungnahme hieß es, zwar müssten die Sicherheitskräfte unter schwierigen Bedingungen Entscheidungen treffen. Der Schutz von Journalisten am Rande von Demonstrationen sei aber unerlässlich. Nach Angaben der AFP waren mehrere ihrer Reporter durch Gummigeschosse und Schlagstöcke verletzt worden, obwohl sie - etwa durch Armbinden - als Medienschaffende gekennzeichnet waren.

Für heute sind in Frankreich erneut landesweite Proteste gegen die Sozial- und Bildungspolitik der Regierung angekündigt. Dazu aufgerufen haben Gewerkschaften, Schüler- und Studentenvertreter sowie die Gelbwestenbewegung. Es ist das vierte Protestwochenende in Frankreich in Folge. Die Polizei ist nach Angaben von Innenminister Nunez landesweit mit 70.000 Kräften im Einsatz. Sie rechnet erneut mit Ausschreitungen und Plünderungen.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.