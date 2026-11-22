Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten, ging die Teilnehmerzahl bei den Kundgebungen erneut zurück. Landesweit seien mehr als 82.000 Demonstranten gezählt worden, teilte das Innenministerium am Abend mit. In der Hauptstadt Paris waren es demnach 21.500. Die Organisatoren der Proteste veröffentlichten höhere Teilnehmerzahlen.
Am Rande der Demonstrationen kam es laut Innenministerium unter anderem in Grenoble, Marseille, Lille, Nantes und Lyon zu Auseinandersetzungen gewaltbereiter Gruppen mit der Polizei. Es habe Brandstiftungen, Sachbeschädigungen und versuchte Plünderungen gegeben.
Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.