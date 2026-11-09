Demonstrationen

Proteste in Frankreich (Laurent Cipriani/AP/dpa)

Ab Dezember soll dieser um 1,6 Prozent steigen, ursprünglich war die Erhöhung für Januar und auch in anderem Umfang geplant. Das teilte der französische Arbeitsminister Farandou mit. Mit der Erhöhung liegt der Mindestlohn einer Vollzeitstelle dann bei rund 1.500 Euro netto monatlich.

Gewerkschaften, Jugendorganisationen und die sogenannten Gelbwesten protestieren seit Wochen unter anderem gegen die hohen Lebenshaltungskosten, die geringe Kaufkraft und schlechte Bildungschancen. Der Gewerkschaftsbund CGT kritisierte die Mindestlohnanhebung als zu gering und kündigte einen neuen nationalen Protesttag für den 17. November an.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.