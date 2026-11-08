146.000 demonstrieren

Ausschreitungen bei Protesten in Frankreich (AP / dpa / Emma Da Silva)

Dem Innenministerium zufolge waren die Versammlungen in großen Städten wie Toulouse, Marseille, Lyon, Bordeaux oder Straßburg von Ausschreitungen und Zwischenfällen geprägt. In Paris verlief der Protestzug zunächst ruhig. Nach Ende der Demonstration griff jedoch laut Polizei eine Gruppe von etwa 200 gewaltbereiten Personen die Sicherheitskräfte an. Anlass war demnach die Festnahme eines Mannes, der einen Müllcontainer in Brand gesetzt hatte. Nach Angaben des französischen Innenministeriums haben landesweit rund 146.000 Menschen demonstriert, und damit weniger als vor einer Woche.

Am Dienstag sind weitere Proteste geplant. Organisationen aus dem Bildungsbereich riefen zu einem landesweiten Streik- und Demonstrationstag an den Hochschulen und in der Forschung auf. Die von der Regierung bislang vorgeschlagenen Maßnahmen reichen aus ihrer Sicht nicht aus.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.