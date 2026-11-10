Der iranische Botschafter wurde einbestellt. Barrot bezeichnete die Attacke als Angriff von - so wörtlich - beispiellosem Ausmaß und beispielloser Aggressivität. Er drohte den Verantwortlichen mit Sanktionen auf europäischer Ebene.
In Frankreich waren von den Cyberattacken laut Außenministerium rund 700 Supermärkte betroffen. Die Angreifer hatten die Kühlsysteme manipuliert, viele Lebensmittel mussten entsorgt werden. Teilweise kam es zu Bränden.
Neben Frankreich gab es ähnliche Angriffe auch in anderen europäischen Ländern, darunter in Deutschland. Der Bundesnachrichtendienst und der Militärische Abschirmdienst ermitteln.
Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.