Ein Toter und fünf Verletzte

Polizisten an einem der Tatorte (picture alliance / Anadolu / Mustafa Yalcin)

Wie die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft mitteilte, bestreitet der Festgenommene, rassistische Bewegründe gehabt zu haben. Die Tat selbst bestreite er nicht, hieß es weiter.

Der Beschuldigte hatte vom Auto aus an verschiedenen Orten in den westlich von Paris gelegenen Städten Trappes und La Verrière auf Menschen geschossen. Dabei tötete er einen 26-Jährigen und verletzte fünf weitere Personen.

In der Wohnung des Verdächtigen fanden Ermittler unter anderem eine Ausgabe von Adolf Hitlers Buch "Mein Kampf", eine Bibel und einen Koran. Vier zwischenzeitlich festgenommene Angehörige und Bekannte kamen wieder frei.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.