Der UNO-Sicherheitsrat in New York (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Wie das Außenministerium in Paris mitteilte, soll sich das Gremium mit der Lage in dem südostasiatischen Land befassen. Der Sicherheitsrat könne aufgefordert werden, Maßnahmen zur Durchsetzung des Urteils zu ergreifen.

Das Gericht in Den Haag hatte Myanmar wegen Völkermords an der muslimischen Minderheit der Rohingya verurteilt. Das Land wurde verpflichtet, Entschädigungen zu zahlen und Vertriebenen eine Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen. Die Militärregierung wies das Urteil zurück und sprach von "legitimer Gewalt gegen Aufständische".

Das Militär in Myanmar hatte im Jahr 2017 eine Offensive gestartet. Dabei wurden etwa zehntausend Rohingya getötet und hunderttausende vertrieben.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.