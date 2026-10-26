Ausschreitungen in Lyon am 24.10. (picture alliance / MAXPPP / Richard MOUILLAUD)

Innenminister Nuñez verwies unter anderem auf mögliche Ausschreitungen an Halloween am kommenden Samstag. Es würden deshalb erneut Ausgangssperren sowie Einschränkungen für Demonstrationen verhängt. Präsident Macron kündigte Maßnahmen an, um die Lage zu beruhigen. Er habe seine Regierung angewiesen, auf legitime Forderungen von Demonstranten einzugehen, sagte er in Marseille.

Am Samstag war es in Frankreich am Rande landesweiter Proteste gegen Missstände im Bildungswesen und hohe Lebenshaltungskosten erneut zu Ausschreitungen gekommen. Nach Angaben des Innenministeriums wurden mehr als 1.400 Menschen festgenommen.

Gewerkschaften haben für den 5. November zu einem landesweiten Streik aufgerufen.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.