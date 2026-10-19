Nach Ausschreitungen

Auch in der französischen Stadt Lille waren Demonstrationen eskaliert. (picture alliance / Nicolas Landemard / Le Pictorium)

Wie der Elysee-Palast mitteilte, soll Nunez im Amt bleiben, um die Befehlskette innerhalb der Polizei und der Sicherheitsbehörden aufrechtzuerhalten. Zugleich rief Macron den Innenminister dazu auf, schnellstmöglich neue Maßnahmen gegen Randalierer einzuleiten. Die Polizeiarbeit solle auf den Prüfstand gestellt werden. Es gebe Versäumnisse bei der Planung der Polizeieinsätze und der Beschaffung von Informationen im Vorfeld der Ausschreitungen.

Am Rande von Protesten gegen hohe Lebenshaltungskosten und bessere Bildungsbedingungen hatten Randalierer am Wochenende in mehreren Städten Polizisten angegriffen, Autos und Gebäude in Brand gesetzt und Geschäfte geplündert. Nach Angaben des Innenministeriums wurden etwa 2.400 Menschen festgenommen. Fast 1.000 Polizisten und andere Sicherheitskräfte wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.