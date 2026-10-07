Schüler-Proteste

Protestierende Schülerinnen und Schüler des Lycée Gustave Eiffel in Bordeaux am 5. Oktober 2026 (Christophe Archambault / Afp)

Das Ziel seien mehr Vertretungslehrer, bauliche Maßnahmen an Gebäuden, überarbeitete Stundenpläne, eine Verbesserung des universitären Zulassungsverfahrens und mehr Mitsprache, sagte Lecornu in einer Ansprache. Der Forderung von Bildungsgewerkschaften nach etlichen zusätzlichen Milliarden für den Bereich erteilte er allerdings unter Verweis auf Sparzwänge der Regierung eine Absage.

Nach den teils gewaltsamen Schülerprotesten der vergangenen Tage kam es heute lediglich zu einzelnen Blockadeaktionen an Gymnasien und Universitäten. Für morgen haben die Gewerkschaften zu neuen Demonstrationen unter anderem in der Hauptstadt Paris aufgerufen.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.