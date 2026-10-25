Bei einer Abstimmung erhielt der 31-jährige Europaabgeordnete knapp 99 Prozent der Stimmen, wie auf einem Parteitag in Orléans verkündet wurde. Es gab keinen Gegenkandidaten.
Die Fraktionsvorsitzende Le Pen will bei der Präsidentschaftswahl im Frühjahr erneut antreten, morgen hält sie auf dem Parteitag eine Rede zur Eröffnung ihres Wahlkampfs. In Umfragen liegt Le Pen vorn.
In Orléons protestierten heute Tausende Menschen gegen den Rassemblement National.
Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.