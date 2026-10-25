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Frankreichs Rechtspopulisten bestätigen Jordan Bardella an Parteispitze

Der Vorsitzende von Frankreichs rechtspopulistischem Rassemblement National, Bardella, ist im Amt bestätigt worden.

    Jordan Bardella, Vorsitzender der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National, beim Parteitag in Oléans - er geht über die Bühne, hebt den linken Arm und streckt den Daumen nach oben.
    Jordan Bardella beim Parteitag in Oléans (picture alliance / SIPA / Alain ROBERT)
    Bei einer Abstimmung erhielt der 31-jährige Europaabgeordnete knapp 99 Prozent der Stimmen, wie auf einem Parteitag in Orléans verkündet wurde. Es gab keinen Gegenkandidaten.
    Die Fraktionsvorsitzende Le Pen will bei der Präsidentschaftswahl im Frühjahr erneut antreten, morgen hält sie auf dem Parteitag eine Rede zur Eröffnung ihres Wahlkampfs. In Umfragen liegt Le Pen vorn.
    In Orléons protestierten heute Tausende Menschen gegen den Rassemblement National.
    Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.