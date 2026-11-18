Fransenfledermaus wird Tier des Jahres 2027. (Florian Gloza-Rausch/Deutsche Wildtier Stiftung/dpa)

Dies ergab die jährliche Abstimmung der Deutschen Wildtierstiftung, wie diese in Hamburg mitteilte. Die Fransenfledermaus stehe stellvertretend für eine Artengruppe, deren Leben für viele im Verborgenen stattfinde, hieß es.

Seinen Namen verdankt das Tier den kammartigen Borsten am Rand seiner Schwanzflughaut, mit der es Insekten als Beute von Blättern, Ästen oder Wänden abstreift. Offiziell gefährdet ist die Fransenfledermaus nicht, allerdings ist ihre Lebensgrundlage unter anderem durch den zunehmenden Einsatz von Pestiziden gegen Insekten bedroht.

Die Deutsche Wildtierstiftung organisiert die Wahl zum Tier des Jahres seit 2017. Gekürt wird jeweils ein Säugetier, das bedroht ist, dessen Lebensraum in Gefahr ist oder das in Konflikt mit dem Menschen gerät.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.