Jean-Luc Melenchon (AP Photo / Teresa Suarez / Teresa Suarez)

Auf Einladung eines Verlags wird er am Abend in Berlin aus seinem Buch lesen. Rund 2.000 Interessierte sollen sich dazu angemeldet haben. Nach Deutschland begleitet ihn der Abgeordnete Clouet. Planungen für offizielle Treffen mit Vertretern der Bundesregierung sind nicht bekannt. Laut dem Magazin Politico soll es morgen im privaten Rahmen Treffen mit Vertretern der Partei Die Linke geben. Mélenchon ist der führende Politiker der Partei La France insoumise. Umfragen zufolge hat er derzeit gute Chancen, kommendes Frühjahr in die Stichwahl um das Präsidentenamt gegen die rechtsgerichtete Politikerin Le Pen einzuziehen.

Mélenchon ist seit Jahren für seine kritische Haltung gegenüber Deutschland bekannt. Ähnlich wie Le Pen schürt Mélenchon seit Jahren Ängste vor deutscher Aufrüstung und vor zu großem Einfluss in Europa.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.