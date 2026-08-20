Deutschland Tour: Louis Barré bei seinem Sieg (Marijan Murat / dpa / Marijan Murat)

Bester Deutscher war Maximilian Schachmann auf Platz zehn. In der Gesamtwertung hat Del Toro, der am Mittwoch den Prolog in Bad Orb gewonnen hatte, nun neun Sekunden Rückstand auf Barré.

Barré sagte, "das war ein schöner Sieg. Ich wusste, dass ich gute Beine habe. Ich bin sehr glücklich und werde versuchen, die Deutschland Tour zu gewinnen".

Die 2. Etappe führt am Freitag über 197 km von Schwäbisch Hall nach Offenbach an der Queich. Das weitgehend flache Teilstück in die Pfalz bietet den Sprintern die einzige reelle Chance auf einen Etappensieg bei der diesjährigen Deutschland Tour. Das Rennen endet am Sonntag in Heilbronn.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.