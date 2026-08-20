Tornado in Fürstenwalde in Brandenburg (Sappeck/BLP/dpa)

Betroffen waren vor allem Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Hessen, Thüringen und Bayern. Zahlreiche Gebäude und Fahrzeuge wurden beschädigt. Im rheinland-pfälzischen Waldorf kam eine Frau durch einen umstürzenden Baum ums Leben. In Fürstenwalde/Spree in Brandenburg gab es laut dem Deutschen Wetterdienst einen Tornado. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Auch in der Nähe des hessischen Wetzlar entwickelte sich ein Wirbelsturm. Im bayerischen Kronach wurde ein Festgelände mit 3.500 Besuchern geräumt. Auch heute sind vor allem in Süddeutschland weitere Unwetter möglich.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.