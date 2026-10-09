Vor CDU-Klausurtagung
Frei dringt auf klaren Kurs und konsequente Umsetzung von Reformen

Vor der am Sonntag beginnenden Klausurtagung des CDU-Präsidiums hat der Fraktionsvorsitzende Frei seine Partei zu einem geschlosseneren Auftreten aufgerufen.

    Thorsten Frei, Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Fraktion, sitzt in einem schwarzen Stuhl und beugt sich nach vorne.
    Thorsten Frei (CDU) (dpa / picture alliance / Juliane Sonntag)
    Im ARD-Fernsehen bezeichnete Frei es als wichtig, sich auf eine einheitliche Marschrichtung zu verständigen. Angekündigte Reformen müssten konsequent umgesetzt werden. Das erwarteten die Menschen. Er räumte ein, dass die Herausforderungen für seine Partei so groß wie lange nicht seien. Zugleich bekräftigte Frei, er stehe uneingeschränkt hinter CDU-Chef und Bundeskanzler Merz. Ob auch von der Klausurtagung des Präsidiums ein solches Signal ausgehe, könne er nicht sagen.
    Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.