Bundesregierung

Thorsten Frei, Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Fraktion (dpa / picture alliance / Juliane Sonntag)

Geplant war, dass das Vorhaben in dieser Woche das Kabinett passiert. Der Unions-Fraktionsvorsitzende Frei sagte jedoch dem Sender Welt TV, der aktuelle Gesetzentwurf sei nicht zustimmungsfähig. Es gebe in der Union erhebliche, vollkommen berechtigte Vorbehalte gegen die Plastiksteuer-Pläne. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis passe nicht, betonte Frei. Medienberichten zufolge hatten sich mindestens 24 Unionsabgeordnete zuvor schriftlich gegen den Gesetzentwurf des SPD-geführten Bundesfinanzministeriums ausgesprochen. Sie kritisierten unter anderem Belastungen für die Industrie und hohen Bürokratieaufwand.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass ab Juli kommenden Jahres je Tonne Kunststoff in Verpackungen 550 Euro fällig werden. Die steuerlichen Mehreinnahmen für den Bund werden auf 1,5 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.