Max Finkgräfe (l, RB Leipzig), Derry Scherhant (M, SC Freiburg) und Brajan Gruda (r, RB Leipzig) (Philipp von Ditfurth / dpa / Philipp von Ditfurth)

Der FC Augsburg spielt zur Stunde bei der TSG Hoffenheim. Am Abend findet noch die Partie Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen statt.

Am Samstag hatte der SC Paderborn mit 8:1 gegen Schalke 04 gewonnen. Einen Kantersieg konnte auch der der 1. FC Köln verbuchen: Die Partie gegen den SV Elversberg endete 5:0. Außerdem trennten sich der Hamburger SV und der FC Bayern München 0:0, der FSV Mainz und Union Berlin 2:1 und der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt 2:2.

Im Freitagsspiel hatten sich Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach unentschieden getrennt. Die Partie endete 3:3.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.