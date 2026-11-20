Die Nachfolge des verstorbenen Aiwangers soll bei den Freien Wählern schnell geklärt werden. (imago / HRSchulz )

Am Montag werden Fraktion und Landesvorstand nach eigener Aussage auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bekanntgeben, wer sein Nachfolger werden soll. Formal muss die Benennung dann durch Ministerpräsident Söder von der CSU erfolgen. Aiwanger war auch stellvertretender Regierungschef in Bayern.

Weiter hieß es, am Montag sei auch mit einem Personalvorschlag für den Landes- und Bundesvorsitz der Freien Wähler zu rechnen. Beide Ämter hatte Aiwanger ebenfalls inne.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.