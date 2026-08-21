Menschen ohne Bleiberecht

Es gibt mehr "freiwillige Ausreisen" aus Deutschland als Abschiebungen. (picture alliance / imageBROKER / Kevin Sawford)

Wie die dpa berichtete, reisten im ersten Halbjahr knapp 18.000 Ausländer aus, die sich eine Bescheinigung für ihren Grenzübertritt ausstellen ließen. Bundesmittel zur Förderung der freiwilligen Ausreise beantragten davon nur rund 9.000 Menschen. Die Zahl der Abschiebungen ging den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf rund 9.700 Menschen zurück. Einer der Gründe sei, dass bereits seit Anfang 2025 deutlich weniger Menschen Asyl beantragten.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.