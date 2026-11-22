DRK-Präsident Hermann Gröhe (dpa-news/Britta Pedersen)

Das Taschengeld, das derzeit bei gut 400 Euro liege, sollte auf das Niveau des Bafög-Höchstsatzes angehoben werden, sagte Gröhe den Funke-Medien. Dieser betrage derzeit rund 1.000 Euro. Das Taschengeld im Freiwilligendienst ist eine monatliche Aufwandsentschädigung für das ehrenamtliche Engagement – kein klassischer Lohn oder kein klassisches Gehalt. Der DRK-Präsident ergänzte, mindestens der Weg zum Einsatzort sollte jungen Menschen durch das Deutschland-Ticket möglich sein. Es dürfe nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, ob sich jemand ein Jahr lang für andere einbringe.

Gröhe verlangt außerdem eine bundesweite Gleichstellung der Helfer. So hätten Technisches Hilfswerk und Feuerwehrleute Anspruch auf Freistellung und Lohnfortzahlung - andere Helfer hingegen nicht. Nach Angaben des Familienministeriums leisten jährlich rund 90.000 Menschen in Deutschland einen Bundesfreiwilligendienst , ein Freiwilliges Soziales Jahr, ein Freiwilliges Ökologisches Jahr oder ähnliches.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.