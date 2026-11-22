General Freuding (Bildmitte) wird Generalinspektuer der Bundeswehr. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Der Generalleutnant sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", man müsse unerbittlich hart durchgreifen, wo dies zutage trete. Er nannte die Ergebnisse der jüngsten Dunkelfeldstudie zu solchen Missständen unerträglich. Jeder in der Truppe, der so etwas mitbekomme, sei in der Pflicht, sofort dagegen vorzugehen. Freuding tritt sein Amt im kommenden Februar an.

Zuvor hatte bereits Bundesverteidigungsminister Pistorius erklärt, es gebe null Toleranz bei sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr. Sein Ministerium hatte dem Verteidigungsausschuss des Bundestages vor knapp zwei Wochen die Dunkelfeldstudie vorgestellt. Demnach gaben 72 Prozent der Soldatinnen und 31 Prozent der Soldaten an, mindestens einmal verbal belästigt worden zu sein.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.