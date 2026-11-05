Personalien

General Freuding wird ranghöchster Soldat der Bundeswehr (Archivbild). (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Verteidigungsminister Pistorius erklärte, Freuding bringe alle Voraussetzungen mit, um die Soldaten in ein neues Zeitalter zu führen, in dem sich Deutschland besser ⁠schützen müsse als in ⁠den Jahrzehnten zuvor. Als Leiter des Sonderstabs ⁠Ukraine habe er die technischen Entwicklungen ⁠im russischen Krieg gegen die Ukraine ‌analysiert und Rückschlüsse für die Bundeswehr gezogen. So lasse er nun das erste Drohnenregiment im Heer aufstellen.

Der 55 Jahre alte Freuding übernimmt den Posten des Generalinspekteurs im Februar ⁠kommenden Jahres von General ⁠Breuer. Dieser wird Vorsitzender des NATO-Militärausschusses in Brüssel.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.