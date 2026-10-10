Die frühere Fernsehkommentatorin Katie Zacharia werde den Posten übernehmen, teilte US-Präsident Trump auf seiner Website Truth Social mit. Sie tritt damit die Nachfolge von Karoline Leavitt an, die ihr Amt Ende August aufgegeben hatte.
Zacharia gilt als überzeugte Unterstützerin Trumps. Seinen Angaben zufolge hatte ihn die konservative Juristin bereits im Wahlkampf unterstützt. In einem Gastbeitrag für die Zeitung "New York Post" bezeichnete die 42-Jährige Trump vor einiger Zeit als "größten Präsidenten der US-Geschichte".
Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.