Brief an die Partei

Hubertus Heil kandidiert für den SPD-Vorsitz. (picture alliance / dts-Agentur)

Das Schreiben liegt unter anderem der Deutschen Presse-Agentur vor. Heil betont darin mit Blick auf die bisherige SPD-Doppelspitze ausdrücklich, er wolle als "einer der Vorsitzenden" antreten.

In seinem Brief beklagt Heil zugleich eine Profillosigkeit seiner Partei. Zitat: "Wir werden als SPD nur dann wieder stärker, wenn wir als Partei sichtbarer sind. Und wenn wir klare Konzepte und neue Ideen haben." - Andere Bewerber für den Posten nach dem Rücktritt der Co-Vorsitzenden Bas gibt es noch nicht. Der bisherige Amtsinhaber Klingbeil hat eine erneute Kandidatur bislang offengelassen.

Kritik an Klingbeil wegen dessen Doppelrolle

Heil nutzte seinen Brief auch für Kritik an Klingbeil, der nicht nur SPD-Parteivorsitzender, sondern auch Vizekanzler und Finanzminister ist. "An der Spitze einer Volkspartei zu stehen, verlangt in diesen Zeiten hohen Einsatz und volle Aufmerksamkeit", betont Heil. "Deshalb will ich mich mit ganzer Kraft einem Parteivorsitz widmen." In der Partei hatte es zuvor Forderungen gegeben, Ministeramt und Parteivorsitz zu trennen.

Dauerrivale von Klingbeil?

Hubertus Heil stammt wie der aktuelle SPD-Chef und Bundesfinanzminister Klingbeil, SPD-Fraktionschef Miersch und Verteidigungsminister Pistorius aus Niedersachsen. Miersch und Pistorius haben sich bereits für eine Wiederwahl Klingbeils ausgesprochen. Heil gilt als eine Art Dauer-Rivale von Klingbeil, spätestens seit er 2025 im Kabinett keinen der SPD-Posten abbekam. Seither gehört er als einfacher Abgeordneter im Bundestag dem Auswärtigen Ausschuss an.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.