Der ehemalige katalonische Präsident Calres Puigdemont kündigt seine Rückkehr an. (picture alliance / Anadolu / Adria Puig)

Er werde am 12. Dezember zur Mittagszeit an den Sitz des katalanischen Parlaments in Barcelona zurückkehren, sagte Puigdemont vor Journalisten in Brüssel. Der Oberste Gerichtshof Spaniens hatte das Verfahren gegen ihn wegen des gescheiterten Abspaltungsversuchs Kataloniens im Jahr 2017 am Montag endgültig eingestellt. Begründet wurde das Urteil mit dem Amnestiegesetz von 2024.

Puigdemont lebt seit neun Jahren im belgischen Exil. In seiner Pressekonferenz erklärte er nun, angesichts einer "Epoche des Wandels" in der Welt müsse Katalonien seine Strategie für die Unabhängigkeit aktualisieren. Er werde dazu am 17. Dezember einen öffentlichen Vortrag halten.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.