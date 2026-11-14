Nach Einigung für 2027

Er verwies beispielsweise auf das gestiegene Zinsniveau und den demographischen Wandel. Boysen-Hogrefe warnte davor , dass nach dem Wegfall der Sondervermögen künftig öffentliche Investitionen gefährdet sein könnten.
Ähnlich äußerten sich der Präsident des Ifo-Instituts München, Fuest, und der Präsident des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, Wambach, in der "Welt am Sonntag".
Der vom Haushaltsausschuss gebilligte Bundeshaushalt sieht für das kommende Jahr Ausgaben von 561 Milliarden Euro vor. Der Bundestag beschäftigt sich übernächste Woche abschließend mit den Etatplänen.
Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.