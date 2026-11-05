Gesetzespläne

Ein Ziel ist es, den Erwerb der Fahrerlaubnis günstiger zu machen. Dazu sollen die Vorgaben reduziert werden. Fahrschulen dürften zum Beispiel mehr digitalen Unterricht anbieten. Regelungen für Sonderfahrten sowie zu theoretischen und praktischen Prüfungen sollen reduziert werden. Bundesverkehrsminister Bilger hatte Anfang Oktober erklärt. Fahrschüler könnten mehrere hundert Euro, im besten Fall sogar bis zu 1.000 Euro sparen. Zugleich verwies der CDU-Politiker auf große regionale Unterschiede und darauf, dass manche Fahrschüler mehr Fahrstunden benötigten als andere. Die Kosten für den Führerschein der Klasse B liegen nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums derzeit im Schnitt bei rund 3.400 Euro.
Die Reform soll im Wesentlichen zum 1. Juli kommenden Jahres in Kraft treten.
Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.