Krebserkrankung

Vom Fenster seines Arbeitszimmers aus wandte er sich an mehrere zehntausend Gläubige auf dem Petersplatz und sprach das traditionelle Angelus-Gebet. Der Papst bedankte sich für die Anteilnahme und die zahlreichen Genesungswünsche. Er kündigte an, seine Amtsgeschäfte schrittweise wieder aufzunehmen.
Dem 71-Jährigen war am Dienstag ein Tumor aus dem rechten Lungenflügel entfernt worden. Gestern konnte er das Gemelli-Krankenhaus in Rom wieder verlassen.
Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.