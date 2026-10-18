Krebserkrankung
Fünf Tage nach Lungen-OP: Papst spricht Angelus-Gebet im Vatikan vor tausenden Gläubigen

Fünf Tage nach seiner Krebsoperation ist Papst Leo XIV. erstmals wieder öffentlich aufgetreten.

    Papst Leo XIV am Fenster des apostolischen Palastes. Er hat die Hände zum Gebet gefaltet.
    Papst Leo XIV am Fenster des apostolischen Palastes (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Angelo Carconi)
    Vom Fenster seines Arbeitszimmers aus wandte er sich an mehrere zehntausend Gläubige auf dem Petersplatz und sprach das traditionelle Angelus-Gebet. Der Papst bedankte sich für die Anteilnahme und die zahlreichen Genesungswünsche. Er kündigte an, seine Amtsgeschäfte schrittweise wieder aufzunehmen.
    Dem 71-Jährigen war am Dienstag ein Tumor aus dem rechten Lungenflügel entfernt worden. Gestern konnte er das Gemelli-Krankenhaus in Rom wieder verlassen.
    Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.