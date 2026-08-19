Mitglieder des palästinensischen Zivilschutzes in Gaza-Stadt (picture alliance/Anadolu/Hamza Z. H. Qraiqea)

Ziel der Attacke sei eine Polizeistation gewesen, teilte der Rettungsdienst "Palästinensicher Roter Halbmond" mit. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht dazu. Bereits gestern waren bei einem Angriff des israelischen Militärs im Gazastreifen sechs Menschen getötet worden. Laut der israelischen Armee handelte es sich dabei um Kommandeure der militant-islamistischen Hamas.

Unterdessen kündigte das israelische Militär strafrechtliche Ermittlungen zu zwei international kritisierten Angriffen an. Dabei handelt es sich um die Tötung eines fünfjährigen Mädchens und seiner Angehörigen sowie um einen Angriff, bei dem 15 palästinensische Rettungssanitäter getötet wurden. In drei weiteren Fällen, bei denen unter anderem Mitarbeiter von "Ärzte ohne Grenzen" ums Leben kamen, soll es dagegen keine Strafverfahren geben.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.