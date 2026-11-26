Laura Freigang spielt für Eintracht Frankfurt. (IMAGO / Jan Huebner / Josh Hoffmann)

Der DFB hatte seit Anfang Juni mögliche Verstöße von Freigang gegen die Anti-Doping-Bestimmungen geprüft. Der Fall war von der NADA an den Verband weitergeleitet worden. Freigang soll es dreimal innerhalb eines Jahres versäumt haben, ihren aktuellen Aufenthaltsort für den Fall von Dopingkontrollen korrekt anzugeben.

Möglich wäre eine Sperre von bis zu zwei Jahren gewesen. Dennoch hatte der DFB nach SID-Informationen einen noch kürzeren Ausschluss als nun vereinbart angestrebt. Die Sperre gilt rückwirkend ab dem Datum der Benachrichtigung durch den DFB (8. Juni). Die 28 Jahre alte Kapitänin des Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist somit ab dem 8. Oktober 2027 wieder spielberechtigt - knapp zweieinhalb Monate nach dem Ende der WM-Endrunde in Brasilien. Zwei Monate vor Ablauf der Sperre (ab dem 8. August 2027) darf Freigang wieder mit einer Mannschaft trainieren.

"Alle persönlichen Wettkampfergebnisse der Athletin seit dem 23. Februar 2026 werden mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen annulliert, einschließlich des Verlusts von Medaillen, Auszeichnungen, Punkten und Preisen", hieß es in einer NADA-Mitteilung: "Die von der jeweiligen Mannschaft der Athletin in den betreffenden Spielen erzielten Ergebnisse bleiben davon unberührt."

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.