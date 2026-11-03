Streit mit der UEFA

Gianni Infantino und FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström (Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa)

Das geht aus einem Schreiben von FIFA-Generalsekretär Grafström an den FIFA-Rat hervor, aus dem mehrere Medien zitieren. Demnach dürfen die Mitglieder des Rats - das sind Vertreter der nationalen Verbände - die Dokumente unter strengen Vertraulichkeitsauflagen am Hauptsitz des Weltverbands in Zürich einsehen.

Der europäische Verband UEFA hatte der FIFA eigentlich bis gestern eine Frist gesetzt, um Details zu den verworfenen Plänen Infantinos offenzulegen. Die UEFA droht dem FIFA-Chef mit rechtlichen Schritten. Infantino wollte 20 Prozent der kommerziellen Rechte an der Fußball-WM und weiteren Wettbewerben für mehr als vier Milliarden Dollar verkaufen. Nach Protest mehrerer Kontinentalverbände nahm er davon Abstand.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.