G7 Außenministertreffen in Paris (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

US-Außenminister Rubio sagte vor seiner Ankunft, er glaube nicht, dass man in den Gesprächen mit Teheran kurz vor einem Durchbruch stehe. Weiteres Thema des Außenministertreffens ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Einigkeit bestünde in der Auffassung, dass dieser Konflikt - ebenso wie jener in der Golfregion - so schnell wie möglich beendet werden müsse, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP nach dem Auftakt des zweitägigen Treffens. Am ersten Tag soll es demnach auch bilaterale Treffen der USA mit Deutschland sowie Frankreich gegeben haben.

Zu den G7 gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.