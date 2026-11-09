Frankreich
G7-Außenminister beraten in Paris zu Kriegen in der Ukraine und der Golfregion

In Paris beraten die Außenminister der G7-Staaten über die Lage in der Golfregion vor dem Hintergrund des Irankrieges und der Blockade der Straße von Hormus.

    Johann Wadephul (CDU, r), Außenminister, trifft während des Treffens der Außenminister der G7 Marco Rubio, Außenminister der USA. In Paris treffen sich die Außenminister der G7 sowie bestimmter Partnerländer, um über Sicherheit auf See und von Häfen sowie die weltweite Governance sprechen.
    G7 Außenministertreffen in Paris (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)
    US-Außenminister Rubio sagte vor seiner Ankunft, er glaube nicht, dass man in den Gesprächen mit Teheran kurz vor einem Durchbruch stehe. Weiteres Thema des Außenministertreffens ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Einigkeit bestünde in der Auffassung, dass dieser Konflikt - ebenso wie jener in der Golfregion - so schnell wie möglich beendet werden müsse, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP nach dem Auftakt des zweitägigen Treffens. Am ersten Tag soll es demnach auch bilaterale Treffen der USA mit Deutschland sowie Frankreich gegeben haben.
    Zu den G7 gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA.
    Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.