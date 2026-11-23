Warnstreiks der IG Metall (Martin Ziemer)

Wie eine Sprecherin der IG Metall sagte, begann am Morgen ein ganztägiger Ausstand im BMW-Werk in Berlin. Auch bei Mercedes-Benz in Berlin und im Brandenburger Werk in Ludwigsfelde legten die Beschäftigten ihre Arbeit nieder. Von Warnstreiks betroffen sind den Angaben zufolge zudem verschiedene Unternehmen in Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Zuletzt hatten am Freitag bundesweit mehr als 150.000 Beschäftigte gestreikt.

Nach drei Verhandlungsrunden gibt es bislang keine Einigung. Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall bietet eine Einmalzahlung an sowie 1,3 Prozent mehr Geld zum Juli 2028.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.