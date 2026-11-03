Gewalt bei Gen-Z-Protesten

Dies könne dazu beitragen, dass eine erneute Eskalation bei den nächsten bereits angekündigten Kundgebungen verhindert werden könne, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Kopelke im Deutschlandfunk . Eine Verschärfung der Gesetze sei nicht erforderlich, aber die Verfahren müssten deutlich beschleunigt werden. Es könne nicht sein, dass die Polizei immer wieder dieselben Intensivtäter festnehmen müsse, weil sie für ihre Taten nicht verurteilt würden, betonte Kopelke. Die aktuelle Debatte über Nationalität und Hautfarbe der Täter kritisierte er als nicht hilfreich. Es müsse vor allem darum gehen, die meist jungen männlichen Intenisvtäter entweder in sinnvolle Arbeit zu integrieren oder schnell zu verurteilen. - Am Wochenende war es am Rande von friedlichen Demonstrationen der Gen-Z-Bewegung in mehreren Städten zu Ausschreitungen gekommen. Allein in Frankfurt am Main nahm die Polizei nach Krawallen und Plünderungen mehr als 50 Personen fest.
Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.