Die jeminitische Huthi-Miliz hat die saudi-arabische Hauptstadt Riad erneut mit Raketen angegriffen (Archivbild). (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Das Energieministerium teilte laut dem Staatsfernsehen mit, ein Verwaltungsgebäude im Finanzdistrikt von Riad sei Ziel eines Angriffs gewesen und von herabstürzenden Trümmerteilen getroffen worden. Es gebe geringe Schäden und keine Verletzten. Zuvor hatte das saudische Militär erklärt, zwei von den Huthis abgefeuerte ballistische Raketen abgefangen und zerstört zu haben. Anwohner berichteten von mehreren lauten Explosionen in der Hauptstadt.

Die vom Iran unterstützten Huthis greifen seit Wochen immer wieder Ziele in Saudi-Arabien an, darunter der internationale Flughafen in Riad, Häfen und Einrichtungen der Ölindustrie.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.