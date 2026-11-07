Die Vorhersage:
Im Westen und Süden verbreitet stark bewölkt, teils zäher Hochnebel, nur im Südwesten und Süden vereinzelt etwas Regen. Im Osten sowie im Ruhrgebiet länger sonnig. Höchstwerte 5 bis 12 Grad. Morgen stark bewölkt oder trüb. Im Osten gebietsweise dichter Nebel. Örtlich etwas Regen oder Sprühregen. Im Tagesverlauf vor allem im äußersten Südwesten und Süden sowie ganz im Osten größere Aufheiterungen. Temperaturen 5 bis 12 Grad.
Im Westen und Süden verbreitet stark bewölkt, teils zäher Hochnebel, nur im Südwesten und Süden vereinzelt etwas Regen. Im Osten sowie im Ruhrgebiet länger sonnig. Höchstwerte 5 bis 12 Grad. Morgen stark bewölkt oder trüb. Im Osten gebietsweise dichter Nebel. Örtlich etwas Regen oder Sprühregen. Im Tagesverlauf vor allem im äußersten Südwesten und Süden sowie ganz im Osten größere Aufheiterungen. Temperaturen 5 bis 12 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag nach oft trübem Tagesbeginn sonnige Abschnitte. An den Küsten stark bewölkt und im Südwesten später einsetzender Regen. 5 bis 12 Grad.
Am Montag nach oft trübem Tagesbeginn sonnige Abschnitte. An den Küsten stark bewölkt und im Südwesten später einsetzender Regen. 5 bis 12 Grad.
Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.