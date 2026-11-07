Wetter
Gebietsweise stark bewölkt oder zäher Hochnebel, im Osten länger sonnig

Der Wetterbericht, die Lage: Ein umfangreiches Hoch über Osteuropa sorgt weiterhin für ruhiges und teils nebliges Herbstwetter. Im Südwesten macht sich schwacher Tiefdruckeinfluss bemerkbar.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Im Westen und Süden verbreitet stark bewölkt, teils zäher Hochnebel, nur im Südwesten und Süden vereinzelt etwas Regen. Im Osten sowie im Ruhrgebiet länger sonnig. Höchstwerte 5 bis 12 Grad. Morgen stark bewölkt oder trüb. Im Osten gebietsweise dichter Nebel. Örtlich etwas Regen oder Sprühregen. Im Tagesverlauf vor allem im äußersten Südwesten und Süden sowie ganz im Osten größere Aufheiterungen. Temperaturen 5 bis 12 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag nach oft trübem Tagesbeginn sonnige Abschnitte. An den Küsten stark bewölkt und im Südwesten später einsetzender Regen. 5 bis 12 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.