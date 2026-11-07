Die Vorhersage:
Im Norden teils dichter Hochnebel, im Osten meist gering, im Süden stark bewölkt. Sonst wechselnd wolkig. Höchstwerte 5 bis 11 Grad. Morgen in weiten Landesteilen stark bewölkt oder neblig trüb. In einem Streifen vom Nordwesten in den Südosten etwas Regen oder Sprühregen. Von Südwesten her im Tagesverlauf abnehmende Bewölkung. Temperaturen 5 bis 12 Grad.
Im Norden teils dichter Hochnebel, im Osten meist gering, im Süden stark bewölkt. Sonst wechselnd wolkig. Höchstwerte 5 bis 11 Grad. Morgen in weiten Landesteilen stark bewölkt oder neblig trüb. In einem Streifen vom Nordwesten in den Südosten etwas Regen oder Sprühregen. Von Südwesten her im Tagesverlauf abnehmende Bewölkung. Temperaturen 5 bis 12 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag im Norden und Süden wolkig, dazwischen teils länger neblig, teils sonnig. 5 bis 12 Grad.
Am Montag im Norden und Süden wolkig, dazwischen teils länger neblig, teils sonnig. 5 bis 12 Grad.
Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.