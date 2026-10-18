Vor 85 Jahren begannen die systematischen Transporte aus der damaligen Reichshauptstadt. Am Mahnmal Gleis 17 am Bahnhof Grunewald legten der Regierende Bürgermeister Wegner, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth, und der israelische Botschafter Prosor Blumen nieder.
Harbarth sagte, Antisemitismus, Rassismus und Gleichgültigkeit dürften niemals verharmlost werden. Botschafter Prosor erklärte, die Verantwortung dieses Ortes ende erst, wenn jüdisches Leben in Deutschland frei, sicher und ohne Angst gelebt werden könne.
Von Berliner Bahnhöfen aus wurden ab 1941 zehntausende Jüdinnen und Juden in Ghettos sowie Konzentrations- und Vernichtungslager verschleppt.
Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.