Zeitz in Sachsen-Anhalt

Gedenktafel am öffentlichen Ort der Selbstverbrennung des evangelischen Pfarrers Oskar Brüsewitz (imago / Dirk Sattler)

Brüsewitz hatte sich aus Protest gegen die Kirchenpolitik der DDR vor der Michaeliskirche in Zeitz selbst angezündet. Vier Tage später starb er im Alter von 47 Jahren an seinen Verletzungen. Landesbischof Kramer machte bei der Veranstaltung deutlich, dass sich die Kirche mit der radikalen Tat schwertue. Es stehe einem nicht zu, zu urteilen und zu bewerten, und doch wolle man verstehen. Bis heute seien die Fragen nach dem Warum nicht eindeutig zu beantworten.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.