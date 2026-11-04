Rechtsextremismus

Gedenken an Mordopfer des NSU (Hendrik Schmidt / dpa-Zentralbild / / Hendrik Schmidt)

Im Dom St. Marien versammelten sich am 15. Jahrestag der Selbstenttarnung des NSU rund 150 Menschen, darunter Angehörige der Getöteten. Im Anschluss gab es ein stilles Gedenken in einem Park, in dem Bäume für die Mordopfer gepflanzt sind.

Die Zwickauer Oberbürgermeisterin Arndt sagte, die Familien der Opfer hätten jahrelang mit Ungewissheit, Gerüchten und unsäglichen Verdächtigungen leben müssen. Angesichts vieler noch immer offener Fragen dürfe es noch keinen Schlussstrich in der Aufarbeitung geben.

Der NSU hatte in den Jahren 2000 bis 2007 zehn Personen getötet - neun Menschen mit Migrationsgeschichte und eine Polizistin. In Zwickau lebten die drei rechtsextremen Terroristen jahrelang im Untergrund.

Die Amadeu Antonio Stiftung forderte, dass rechte Tötungsdelikte bundesweit überprüft werden. Gerade die Bundesländer, in denen der NSU jahrelang unerkannt morden konnte, stünden in besonderer Verantwortung, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.