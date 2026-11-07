Europaweite Vorfälle

Ein Vater entdeckte das Bonbon mit der Nadel bei der Halloween-Ausbeute seiner Tochter. (dpa / Polizei Lippe )

Wie die Polizei im Rhein-Pfalz-Kreis mitteilte, gab ein zehnjähriges Kind zu, eine Nadel in einen Schokoriegel gesteckt zu haben. Die Manipulation von Süßigkeiten habe sie zuvor in einem TikTok-Video gesehen und nachgeahmt. Ähnliche Meldungen hatte es in den vergangenen Tagen vereinzelt aus anderen Bundesländern gegeben. Eine Sprecherin des Landeskriminalamts Baden-Württemberg teilte mit, es werde derzeit geprüft, ob die Taten womöglich im Zusammenhang mit Verabredungen oder Aufrufen stehen. Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen erklärte, es habe keine belastbaren Hinweise auf eine koordinierte Vorgehensweise.

Einige Metallfunde in den Halloween-Süßigkeiten wurden womöglich vorgetäuscht. Mehrfach führten die Manipulationen aber auch zu Verletzungen im Mundraum von Kindern. Es gab solche Vorfälle europaweit.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.