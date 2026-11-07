Europaweite Vorfälle
Gefährliche Metallteile in Halloween-Süßigkeiten: Polizei prüft Einfluss von Sozialen Medien oder Chatgruppen

Die ominöse Serie von Halloween-Süßigkeiten, in die gefährliche Metallobjekte gesteckt wurden, könnte durch Beiträge in Sozialen Medien oder Chatgruppen angeregt worden sein.

    Ein Polizeibeamter hält ein mit einer Nadel präpariertes Kaubonbon in der Hand.
    Ein Vater entdeckte das Bonbon mit der Nadel bei der Halloween-Ausbeute seiner Tochter. (dpa / Polizei Lippe )
    Wie die Polizei im Rhein-Pfalz-Kreis mitteilte, gab ein zehnjähriges Kind zu, eine Nadel in einen Schokoriegel gesteckt zu haben. Die Manipulation von Süßigkeiten habe sie zuvor in einem TikTok-Video gesehen und nachgeahmt. Ähnliche Meldungen hatte es in den vergangenen Tagen vereinzelt aus anderen Bundesländern gegeben. Eine Sprecherin des Landeskriminalamts Baden-Württemberg teilte mit, es werde derzeit geprüft, ob die Taten womöglich im Zusammenhang mit Verabredungen oder Aufrufen stehen. Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen erklärte, es habe keine belastbaren Hinweise auf eine koordinierte Vorgehensweise. 
    Einige Metallfunde in den Halloween-Süßigkeiten wurden womöglich vorgetäuscht. Mehrfach führten die Manipulationen aber auch zu Verletzungen im Mundraum von Kindern. Es gab solche Vorfälle europaweit.
    Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.