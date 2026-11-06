Verkehrsunfall

Ein Sprecher teilte mit, ein Großteil der Chemikalie habe aufgenommen werden können. Die offizielle Warnung vor einer "extremen Gefahr" für die Bevölkerung wurde aufgehoben. Außerhalb eines Radius' von 200 Metern um die Unfallstelle könnten die Menschen ihre Wohungen wieder verlassen. Die Sperrung der Bahnstrecke zwischen Krefeld und Duisburg wurde aufgehoben.
Ein mit 23 Tonnen Salpetersäure beladener Lastwagen war in der Nacht auf der A57 verunglückt. Die Autobahn bleibt noch einige Zeit gesperrt.
Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.