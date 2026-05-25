Überhitzter Tank
Gefahr eines Chemie-Unglücks: Kaliforniens Gouverneur ruft Notstand in Orange County aus

Der Gouverneur von Kalifornien, Newsom, hat wegen der Gefahr eines Chemie-Unglücks den Notstand für den betroffenen Bezirk Orange County ausgerufen.

    Das Foto zeigt, wie ein überhitzter Chemietank in Garden Grove mit Wasser gekühlt wird.
    In Kalifornien droht nach wie vor ein Chemie-Unglück durch einen überhitzten Tank. (AP Photo / Ethan Swope)
    Einsatzkräfte kämpfen dort seit gestern gegen ein Leck an einem überhitzten Tank auf dem Gelände eines Luft- und Raumfahrtunternehmens. Der Tank enthält tausende Liter einer hochgiftigen und leichtentzündlichen Chemikalie und droht entweder vollständig auszulaufen - oder zu explodieren. In der Folge könnten giftige Dämpfe über ein dicht besiedeltes Gebiet ziehen.
    Die Behörden haben rund 40.000 Menschen aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Es wurden Evakuierungszentren eingerichtet, unter anderem in Schulen.
    Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.